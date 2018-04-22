В столице прошел VIII Киевский международный полумарафон

22 апреля, 2018, 20:55

В воскресенье, 22 апреля 2018 года, в Киеве состоялся VIII Киевский международный полумарафон, к забегу присоединились более 10 тыс. людей

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На этот раз установили 2 рекорда трассы. Первый принадлежит украинке Виктории Калюжной - бегунья из Донецка преодолела дистанцию за 1 час. 13 мин. 49 сек. У мужчин полумарафон 2-ой год подряд выиграл эфиопский бегун Анбеса Ленчо, он также обновил трассу, преодолев необходимое расстояние за 1 час. 2 мин. 53 сек.

Была там команда бегунов и с телеканала "Еспресо".