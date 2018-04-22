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В Казани молодой человек вышел с плакатом против русификации Татарстана. За это его будут судить

Активиста "Союза татарской молодежи "Азатлык" Батирхана Агзамова вызвали на допрос в Центр по противодействию экстремизму МВД России по Татарстану

Это связано со случаем на митинге к 105 годовщине смерти татарского поэта Габдуллы Тукая, который прошел в минувшее воскресенье, 15 апреля 2018 года, передают Idel.Реалии.

Следователей заинтересовал баннер, который Агзамов развернул на митинге всего на 2 минуты. На нем было написано: "Верните татарский язык в школы и детские сады".

Кстати, как только организаторы акции заметили баннер, они попросили активиста его свернуть (как несоответствующий заявленной теме акции), что он и сделал.

Сотрудники Центра "Э", как пояснил Агзамов, заявили ему, что материалы о возбуждении против него административного дела по статье 20.2 КоАП поступили из прокуратуры Кировского района Казани. Самого протокола о правонарушении активисту не дали.

"Эти требования являются безосновательными и незаконными. Во всех СМИ этот митинг анонсировался не только как митинг о Тукае, но и как митинг в поддержку национальной культуры татар. А национальная культура любого народа невозможна без его родного языка. И большинство людей пришло на этот митинг именно с целью защиты татарского языка", - считает Агзамов.

Ранее, 14 марта этого года Кировский районный суд Казани решил арестовать Агзамова за нарушение части 1 статьи 20.3 КоАП РФ за публикацию в соцсети фотоколлажа с изображением известного российского неонациста Мильчакова.

В митинге 15 апреля в Казани, приняли участие не более 100 человек. Участники акции (в том числе дети) читали стихи Тукая и призывали сохранить обязательное изучение татарского языка.

Справка

В Татарстане постоянно уменьшается доля тех, кто считает себя татарами.

По открытым данным, по состоянию на 2010 год только 53% почти 4-миллионной Республики Татарстан составляли этнические татары.

При этом местная оппозиция обвиняет Кремль в усиленной русификации и принудительной христианизации края.

К тому же, в 2017 году отношения Москвы и Казани ухудшились из-за несогласия федерального центра продолжать двустороннее соглашение о распределении полномочий между двумя столицами, а из-за международных санкций и вызванных ими процессов обвалилась банковская система Татарстана. Кроме того, отныне изучение татарского языка в школах больше не является обязательным.

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