В Ереване уже около 200 задержанных и 10 госпитализированных участников протестов
22 апреля, 2018, 16:58
В больницах армянской столице находятся 10 демонстрантов
Об этом сообщает Kavkaz-Uzel.
Состояние 7 пострадавших оценивается врачами как удовлетворительное, 3-х - как средней степени тяжести, проинформировали корреспондента издания в Минздраве Армении.
Кроме того, в субботу, 22 апреля 2018 года, в центре Еревана полицией задержаны 192 участника протеста.
- Перед этим сорвался диалог между премьер-министром страны Сержем Саргсяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном.
- В Ереване был задержал Пашинян.
- После этого правоохранители начали массовые задержания.