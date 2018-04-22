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В Ереване уже около 200 задержанных и 10 госпитализированных участников протестов

Никол Пашинян
В больницах армянской столице находятся 10 демонстрантов

Об этом сообщает Kavkaz-Uzel.

Состояние 7 пострадавших оценивается врачами как удовлетворительное, 3-х - как средней степени тяжести, проинформировали корреспондента издания в Минздраве Армении.

Кроме того, в субботу, 22 апреля 2018 года, в центре Еревана полицией задержаны 192 участника протеста.

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