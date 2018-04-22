В Ереване полиция применила спецсредства, задержали лидера протестующих
Как сообщает Интерфакс-Украина, несколько сотен людей шествием направляются в один из спальных районов города.
"Пусть нас не пугают кровопролитием. Какое кровопролитие? На каком основании?", - заявил журналистам Пашинян.
По его словам, объявленная оппозицией "бархатная революция" пользуется поддержкой 90% населения.
"Я сюда пришел говорить не от имени парламентской фракции Елк, а от имени народа. Саргсян должен подать в отставку немедленно. Если не хотят, чтобы возникли проблемы, в сфере национальной безопасности, то Саргсян сейчас же должен уйти в отставку", - отметил Пашинян.
Кроме того, отмечается, что полиция Армении начала разгон демонстрантов с применением спецсредств, в частности, свето-шумовых гранат.
Спецподразделения полиции забрали с места действий Никола Пашиняна.
- Ранее сообщалось, что диалог между премьер-министром страны Сержем Саргсяном и лидером оппозиции Ніколом Пашиняном сорвался.
- Позже спецслужби заявили о предотвращении серии терактов.