В Ереване полиция применила спецсредства, задержали лидера протестующих

22 апреля, 2018, 10:59

В столице Армении Ереване возобновилась шествие оппозиции после провала переговоров между премьер-министром страны Сержем Саргсяном и лидером оппозиционеров Ніколом Пашиняном

Как сообщает Интерфакс-Украина, несколько сотен людей шествием направляются в один из спальных районов города.

"Пусть нас не пугают кровопролитием. Какое кровопролитие? На каком основании?", - заявил журналистам Пашинян.

По его словам, объявленная оппозицией "бархатная революция" пользуется поддержкой 90% населения.

"Я сюда пришел говорить не от имени парламентской фракции Елк, а от имени народа. Саргсян должен подать в отставку немедленно. Если не хотят, чтобы возникли проблемы, в сфере национальной безопасности, то Саргсян сейчас же должен уйти в отставку", - отметил Пашинян.

Кроме того, отмечается, что полиция Армении начала разгон демонстрантов с применением спецсредств, в частности, свето-шумовых гранат.

Спецподразделения полиции забрали с места действий Никола Пашиняна.