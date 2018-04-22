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В Афганистане произошел второй за день взрыв, шесть погибших

В Афганистане произошел второй за день взрыв вблизи центра регистрации избирателей в городе Пул-е-Хумри в провинции Баглан

Об этом сообщает TOLO News.

Взрыв произошел вскоре после полудня.

Как сообщается, в результате погибли по меньшей мере шесть человек и пятеро получили ранения.

Все погибшие были членами одной семьи, которые проезжали мимо центр регистрации избирателей в момент, когда сработало взрывное устройство. Среди погибших есть дети.

Начиная со вторника, это уже пятое нападение на избирательные институты Афганистана. Выборы в этой стране должны состояться в октябре.

Как сообщалось, около 10 утра произошел взрыв в центре выдачи документов и регистрации избирателей в районе Дашт-е-Барчи города Кабул.

По данным полиции, террорист-смертник активировал взрывное устройство на входе в административное здание.

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