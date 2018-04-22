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В 2018 году правительство выделит миллиард на украинский кинематограф, - Гройсман

В 2018 году на развитие кинематогрофа из бюджета выделят 1 млрд гривен, что почти в 20 раз больше суммы, выделенной в 2014 году

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он напомнил, что в 2016 году правительство запустило программу поддержки украинского кино, после чего кинопроизводство начало развиваться.

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"Так, в 2014 году в Украине сняли 27 отечественных фильма, а в 2017 году - уже 47. Этот год был богатым на прекрасные ленты. На экраны вышло первое украинское фэнтези "Сторожевая застава", исторический боевик "Червоный" и эмоциональная военная драма "Киборги", которая затронула сердца украинцев", - отметил Гройсман.

В целом, правительственная поддержка кинематографа ежегодно увеличивалась вдвое, с 250 млн в 2016 году до 1 млрд грн в 2018, добавил премьер.

 

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