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Украину ждут заморозки

Карта ночной температуры
Ближайшей ночью в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях может подмораживать

Об этом в Facebook сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Другие области Украины избегут заморозков, разве вокруг Карпат воздух может немножко щипать за нос", - подчеркнула она.

Днем в понедельник, 22 апреля 2018 года, продлится "райская погода - солнышко, +14+18 градусов, на Западе и Юге до +20. Прохладнее будет на Востоке, +10+14 градусов.

"Что-то чуть капнет в восточных областях, поздно вечером атмосферный фронт подкинет дожди в западной части. Эти западные дожди во вторник охватят Украину. Но преимущественно понедельник будет сухим и пожароопасным.
Стихнет ветер!", - добавила Диденко.

В Киеве завтра сухо, солнечно, +16 градусов.

"Кто просил дождей, встречайте во вторник, 24 апреля - зонтами, дождевиками и сэкономленным поливом", - подчеркнула синоптик.

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