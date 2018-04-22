Сутки на фронте: 47 обстрелов, один военный погиб

22 апреля, 2018, 07:49

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска осуществили 47 обстрелов позиций украинских защитников, применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие. В результате боевых действий один защитник Украины погиб, двое получили ранения и еще двое травмировались

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на донецком направлении с запрещенных 120-мм минометов и вооружения танков боевики обстреляли опорные пункты ВСУ в районе Павлополь и Пищевика, Водяного и Новотроицкого.

Гранатометы и стрелковое оружие агрессор применил в районе Авдеевки, Каменки, Гнутово, Верхнеторецком, Водяного, Ломакин и Невельского, крупнокалиберные пулеметы - неподалеку Пищевика, Новотроицкого, Черненко, Гнутово и Талаковка.

Кроме этого, во Павлополь и Талаковка агрессор применил БМП, стрелковое оружие - вблизи Марьинки, Красногоровка, Лебединского, Широкино и Шахты "Бутовка", а по защитникам Павлополь и Новотроицкого - велся снайперский огонь.

На луганском направлении запрещены 120-мм минометы враг применил по украинским позициям вблизи Новоалександровки, Катериновки и Зайцево. С минометов калибра 82 мм огонь велся по защитникам Крымского, Новоселовки, Луганского, Новгородского и Зайцево.

Также под огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия попали укрепления ВСУ в районе Крымского и Луганского Зайцев, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелян позиции в Новоселовка.

В штабе отметили, что силы Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей продолжают неуклонно придерживаться Минских договоренностей по всей линии разграничения сторон.