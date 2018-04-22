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Строительством больниц и поликлиник должна заниматься местная власть, - Гройсман

Согласно нормам украинского законодательства, вопросы развития больниц и поликлиник относятся к полномочиям местных органов власти всех звеньев, и им ничего не мешает строить новые амбулатории, палаты и операционные.

Об этом 22 апреля 2018 года заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает правительственная пресс-служба.

"Кому принадлежат поликлиники, больницы? Местным органам власти, которым мы передали полномочия и ресурсы. Что им мешает сделать нормальную палату, операционную? Ничего!", - подчеркнул премьер.

Он подчеркнул, что правительство со своей стороны сейчас прилагает немало усилий для изменения ситуации в системе здравоохранения.

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"Говорят сегодня, что больницы в ужасном состоянии. И это правда. Но давайте скажем и о том, что это стало возможным вследствие безответственной политики прошлых периодов, когда охрана здоровья никого не интересовала. А интересовал только контроль над закупками лекарств – а это миллиарды, и вторая позиция – закупить оборудование и на 'том еще украсть 30-50% (по стоимости. - ред.). Пришла Ульяна Супрун и начала эти схемы ломать. А мы как правительство выбрали путь изменения системы здравоохранения", - пояснил Гройсман.

Премьер-министр привел примеры реализованных проектов строительства новых больниц, реализации программ - прежде всего "Доступные лекарства".

Следующая цель Кабмина на пути реформирования медицинской отрасли - рост оплаты труда врачей.

"Я в дальнейшем сконцентрируюсь на том, чтобы зарплата врачей рослf. Мы также выйдем с программой поддержки и развития экстренной медицины", - добавил премьер.

  • Напомним, начиная с 1 апреля украинцы выбирают семейных врачей, которые придут на смену участковым терапевтам.
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