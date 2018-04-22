США могут оставить авианосец в Средиземном море для сдерживания РФ, – СМИ

22 апреля, 2018, 12:38

Военное руководство США размышляет над тем, чтобы оставить в Средиземном море свой авианосец "Гарри Трумэн"

Об этом сообщает издание Defence News со ссылкой на источники в Минобороны США.

По их данным, этот шаг мог бы стать ответом на российскую активность в регионе и вписывался бы в стратегию национальной безопасности, которая призывает вооруженные США быть менее предсказуемыми.

Власти США также учитывают тот фактор, что американский авианосец в водах Средиземного моря даст возможность показать президенту Сирии Башару Асаду серьезность предупреждения президента США Дональда Трампа о недопустимости дальнейшего применения химического оружия, чтобы избежать повторных авиаударов.

Решение относительно авианосца еще не приняли, однако дискуссии об этом ведутся.

Как отмечается, сохранение корабля в Средиземном море будет существенным отступлением от порядка ротации авианосцев на Ближнем Востоке, который оставался неизменным со времен операции "Буря в пустыне" 1991 года, однако это будет соответствовать обновленному фокусу военного руководства США на фоне роста таких государств, как Россия и Китай.