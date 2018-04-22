Спецслужбы Армении заявили о предотвращении серии терактов

22 апреля, 2018, 09:14

Служба национальной безопасности Армении сообщила о предотвращении серии терактов в стране

Об этом сообщил пресс-центр ведомства, информирует News.am.

Согласно сообщению, теракты планировали двое граждан Армении, которые контактировали с осужденным оппозиционером Жирайром Сифиляном и членами группы "Сасна црер", которая в 2016 году захватила помещение патрульно-постовой службы в Ереване.

Они хотели установить самодельные взрывные устройства в публичных местах на территории страны, в том числе на площади Свободы в Ереване, в торговом центре "Далма мол" в транспортных средствах, под мостами, на других путях сообщения за 100-150 метров от жилых домов, чтобы "причинить смерть или нанести телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов и других должностных лиц, сформировать атмосферу страха и незаконно повлияв на органы государственного управления, заставить их выполнить условия выдвинутых требований".

Подозреваемые с целью реализации указанных террористических действий изготовили и испытали взрывное устройство, кроме того, пытались завербовать и сделать участниками преступного сообщества других лиц, обещая им и членам их семей укрытие в случае опасности, а также финансовую помощь.

Двое организаторов, а также четверо их предполагаемых соучастников задержаны. Возбуждено уголовное дело по статьям о создании преступного сообщества или участие в нем, подготовку теракта организованной группой, незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, изготовление оружия организованной группой.

Как известно, в эти дни в Ереване проходят многотысячные акции протеста против премьер-министра Сержа Саргсяна.