СМИ узнали имя одного из подозреваемых в отравлении Скрипаля

22 апреля, 2018, 09:39

Контртеррористическая полиция вычислила российского шпиона, который может быть причастен к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери

Об этом сообщает британское издание Sunday People.

Офицеры подозревают, что это 54-летний бывший шпион ФСБ на кодовое имя Гордон. Считается, что человек может использовать псевдоним Михаилс Савикис, а также два других псевдонима.

Полиция опасается, что он уже вернулся к России, и у них не будет возможности допросить его.

Экс-сотрудник КГБ Борис Карпичков сообщил, что Гордон обучался боевым искусствам и специализировался на джиу-джитсу. Он имеет юридическое образование, которое получил в Латвийском государственном университете в Риге.

Гордон использовал прикрытие успешного бизнесмена в области безопасности. Он был капитаном в КГБ, прежде чем поступить в ФСБ после окончания холодной войны.

Детективы считают, что за химической атакой стоит команда из шести человек.