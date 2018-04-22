 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

СМИ: На Львовщине пьяный прокурор насмерть сбил пешехода

В селе Торчиновичи Старосамборского района прокурор, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил пешехода

Об этом сообщает Zaxid.net.

По данным полиции Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 20 апреля около 21.50 на автодороге Львов-Самбор-Ужгород. Водитель автомобиля ВАЗ 2114, 29-летний житель города Самбор, совершил наезд на пешехода, 64-летнего жителя Старосамборского района. От полученных травм мужчина скончался на месте.

21 апреля журналистка телеканала НТН Виктория Балицкая сообщила, что за рулем автомобиля находился именно прокурор. По ее данным, мужчина оказался пьяным, алкотестер показал 1,2 промилле алкоголя.

Прокурор Львовской области Юрий Квяткивский подтвердил изданию, что за рулем автомобиля находился прокурор Мостиской районной прокуратуры, однако детали не сообщил.

Обнародование всех подробностей областная прокуратура анонсировали на понедельник, 23 апреля.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

22 апреля, 2018 воскресенье

21 апреля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать