СМИ: На Львовщине пьяный прокурор насмерть сбил пешехода

22 апреля, 2018, 13:13

В селе Торчиновичи Старосамборского района прокурор, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил пешехода

Об этом сообщает Zaxid.net.

По данным полиции Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 20 апреля около 21.50 на автодороге Львов-Самбор-Ужгород. Водитель автомобиля ВАЗ 2114, 29-летний житель города Самбор, совершил наезд на пешехода, 64-летнего жителя Старосамборского района. От полученных травм мужчина скончался на месте.

21 апреля журналистка телеканала НТН Виктория Балицкая сообщила, что за рулем автомобиля находился именно прокурор. По ее данным, мужчина оказался пьяным, алкотестер показал 1,2 промилле алкоголя.

Прокурор Львовской области Юрий Квяткивский подтвердил изданию, что за рулем автомобиля находился прокурор Мостиской районной прокуратуры, однако детали не сообщил.

Обнародование всех подробностей областная прокуратура анонсировали на понедельник, 23 апреля.