Северной Кореи предложили подписать договор о запрете ядерных испытаний

22 апреля, 2018, 08:56

Власти КНДР предлагают рассмотреть вопрос подписания и ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Об этом DW.

Как отметил исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо, таким образом Пхеньян, который недавно объявил о прекращении ядерных испытаний, может "формализовать" свои намерения.