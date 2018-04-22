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Северной Кореи предложили подписать договор о запрете ядерных испытаний

Власти КНДР предлагают рассмотреть вопрос подписания и ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Об этом DW.

Как отметил исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо, таким образом Пхеньян, который недавно объявил о прекращении ядерных испытаний, может "формализовать" свои намерения.

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