Северной Кореи предложили подписать договор о запрете ядерных испытаний
22 апреля, 2018, 08:56
Власти КНДР предлагают рассмотреть вопрос подписания и ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
Об этом DW.
Как отметил исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо, таким образом Пхеньян, который недавно объявил о прекращении ядерных испытаний, может "формализовать" свои намерения.
- Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна с 21 апреля приостанавливает проведение ядерных и ракетных испытаний и закрывает полигон на северо-востоке страны.
- Президент США Дональд Трамп поприветствовал такое решение властей Северной Кореи. Также это решение одобрили в ЕС, Южной Корее и Японии.