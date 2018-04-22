Руководство Нацполиции назвало "воров в законе", уполномоченных представлять интересы олигархов

22 апреля, 2018, 19:14

Украинские "воры в законе" по кличкам "Умка" и "Неделя" получили "должности" в воровской иерархии за деньги и представляют интересы олигархов

Об этом заявил первый заместитель начальника председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

"На территории Украины действует два направления воровского движения. Первые – это так называемые апельсины - Умка и Неделя, которых "избрали" за деньги для защиты интересов олигархов в преступном мире. Кстати, это происходит вопреки воровским "законам" и обычаям - эти два вора пытаются влиять на соответствующие органы местной власти, предпринимают попытки влиять на назначения на руководящие должности в органах государственной власти, ставить "своих" в правоохранительные органы", – рассказал он.

По словам Аброськина, "апельсины" надеются заниматься "распилом" бюджетных средств.

"Второе направление - это обычные "воры в законе", которые, как и 50 лет назад, получают деньги от совершенных общеуголовных преступлений, разбоев, краж и получают воровской общак", - заявил он.