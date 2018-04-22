Россия сузится до размеров Москвы и близлежащих регионов и будет называться Залесьем, - СМИ

22 апреля, 2018, 20:10

Неизбежный распад современной России будет сопровождаться образованием новых государств, одним из которых будет московское Залесье

Об этом заявил российский оппозиционер украинского происхождения, председатель благотворительного фонда Repentance (Швеция) Вячеслав Пузеев в своей программной статье под названием "Залесье как ведущий антиимперский проект", опубликованной на портале After Empire.

"Именно такое осознание способно стать гарантией от повторения новых имперских проектов на территории России, собранных вокруг Москвы (и с центром в Москве). Вот здесь и возникает тема Залесья", - отмечает он.

Залесье для Пузеева - это суверенная республика русского этнического большинства на территории современного Центрального федерального округа РФ.

Флагом Залесья инициативная группа по ее созданию предлагает выбрать "крестовой флаг - желтый крест на белом фоне на красном полотнище".

Автор материала напоминает, что Залесье - хоть и забытый в имперской России, но исторически устоявшийся термин.

"В 14-15-м веках Залесье назывались территории Руси, располагавшиеся в Волго-Окском междуречье, города, которые сегодня образуют Ярославскую, Костромскую и Владимирскую области. Примечательно, что совсем недавно Петр Порошенко в своем обращении к Верховной Раде назвал Москву и прилегающие к ней территории (а также территории, находящиеся в "духовном окормлении Московского Патриархата) именно Залесьем", - добавляет Пузеев.

Справка

Фонд Repentance активно помогает участникам АТО и беженцам из отдельных районов Донбасса.