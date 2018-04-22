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"Миротворец" хочет передать ГПУ записи разговора Онищенко с россиянином

Центр "Миротворец" заявляет, что в его распоряжении есть записи разговора нардепа-беглеца Александра Онищенко с гражданином РФ в Израиле

Об этом говорится на странице "Миротворца" в Facebook.

"Вы не поверите, но у центра "Миротворец" также есть записи беглеца Онищенко. Правда, это другие записи, но тоже весьма интересные. Несколько часов диалогов в Израиле с гражданином страны-агрессора", - говорится в сообщении.

"Уверены, что они будут интересны нашим правоохранительным органам, которым мы их предоставим по первому требованию", - добавили в "Миротворце".

В комментариях представители центра отметили, что обнародуют записи только после того, как передадут их в Генпрокуратуру.

  • Как сообщалось, 18 апреля депутат-беглец Александр Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с участием президента Петра Порошенко.
  • Голос, похожий на президентский, обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским относительно закрытия уголовных дел против него и по поводу бизнеса.
  • В БПП назвали записи разговора "фейком".
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