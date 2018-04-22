"Миротворец" хочет передать ГПУ записи разговора Онищенко с россиянином

22 апреля, 2018, 12:14

Центр "Миротворец" заявляет, что в его распоряжении есть записи разговора нардепа-беглеца Александра Онищенко с гражданином РФ в Израиле

Об этом говорится на странице "Миротворца" в Facebook.

"Вы не поверите, но у центра "Миротворец" также есть записи беглеца Онищенко. Правда, это другие записи, но тоже весьма интересные. Несколько часов диалогов в Израиле с гражданином страны-агрессора", - говорится в сообщении.

"Уверены, что они будут интересны нашим правоохранительным органам, которым мы их предоставим по первому требованию", - добавили в "Миротворце".

В комментариях представители центра отметили, что обнародуют записи только после того, как передадут их в Генпрокуратуру.