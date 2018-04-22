"А вы Африку и Австралию колонизировали": у Лаврова прокомментировали отравление Скрипаля
Об этом сообщается в Twitter МИД РФ.
"Посол Великобритании в России Лори Бристоу озвучил заявления о том, что Россия причастна "к целому ряду убийств, совершенных по государственному заказу, в том числе на территории Великобритании". Это далеко не первое за последние месяцы заявление официального британского лица с ярко выраженной русофобськой окраской. Возможно, британский посол не знаком с историей своей страны, ее вовлеченностью в процессы в других странах, которые происходят в течение нескольких веков", - заявила Захарова.
По ее словам, Великобритания была одной из самых жестоких метрополий в отношении своих колоний и зависимых территорий.
"Издевались они и над Африкой. Около 13 млн человек было вывезено англичанами с этого континента в качестве рабов. Количество погибших при этом – в 3-4 раза больше. То есть общее количество жертв достигло ориентировочно 50-52 млн чел.", - сказала представитель внешнеполитического ведомства.
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По ее словам, Великобритания – "мировой рекордсмен по геноциду".
"Страшно представить, сколько миллионов ни в чем не виновных людей было уничтожено в колониях Британии. По разным оценкам, они уничтожили до 90-95% аборигенов Австралии при ее колонизации", - рассказала Захарова.
Она добавила, что в 1870-е англичане "осуществили геноцид зулусов в Капской колонии, а в 1954-1961 – геноцид народа кикуйю в Кении".
Evidence undermining the UK chemical attack accusations against Russia, according to Russia (ongoing list):— Alec Luhn (@ASLuhn) 19 апреля 2018 г.
- The colonization of India
- The colonization of Australia
- The colonization of Kenya
- The Opium Wars
- The Iraq Revolt of 1920
- Churchill said a bunch of racist things pic.twitter.com/J38DUfOkQO
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