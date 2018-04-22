 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"А вы Африку и Австралию колонизировали": у Лаврова прокомментировали отравление Скрипаля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, опровергая обвинения Великобритании о причастности Москвы к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля, напомнила о колонизации британцами Индии, Австралии и Африки

Об этом сообщается в Twitter МИД РФ.

"Посол Великобритании в России Лори Бристоу озвучил заявления о том, что Россия причастна "к целому ряду убийств, совершенных по государственному заказу, в том числе на территории Великобритании". Это далеко не первое за последние месяцы заявление официального британского лица с ярко выраженной русофобськой окраской. Возможно, британский посол не знаком с историей своей страны, ее вовлеченностью в процессы в других странах, которые происходят в течение нескольких веков", - заявила Захарова.

По ее словам, Великобритания была одной из самых жестоких метрополий в отношении своих колоний и зависимых территорий.

"Издевались они и над Африкой. Около 13 млн человек было вывезено англичанами с этого континента в качестве рабов. Количество погибших при этом – в 3-4 раза больше. То есть общее количество жертв достигло ориентировочно 50-52 млн чел.", - сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Читайте также: "Мы – вежливые люди": о дуэли британской сдержанности и российского хамства в Совбезе ООН

По ее словам, Великобритания – "мировой рекордсмен по геноциду".

"Страшно представить, сколько миллионов ни в чем не виновных людей было уничтожено в колониях Британии. По разным оценкам, они уничтожили до 90-95% аборигенов Австралии при ее колонизации", - рассказала Захарова.

Она добавила, что в 1870-е англичане "осуществили геноцид зулусов в Капской колонии, а в 1954-1961 – геноцид народа кикуйю в Кении".

Читайте также: Чемодан, вокзал, Россия: как цивилизованный мир поддержал Британию

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

22 апреля, 2018 воскресенье

21 апреля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать