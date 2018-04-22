Пытаясь заблокировать Telegram, в России забанили Google

22 апреля, 2018, 08:28

Пользователи сети сообщили о проблемах с доступом к сайту Google в России. Сбой подтверждают и данные мониторинговых сайтов

Об этом пишет РБК.

У пользователей в России в ночь на 23 апреля появились проблемы с доступом к сайту Google. По их словам, после полуночи они не смогли зайти на основную страницу поисковой системы.

Узнать о блокировке РКН'ом https://t.co/yaNwtASDie из telegram - есть в этом ирония pic.twitter.com/YmNM2tymfv — Roy Zergoff (@RoyZergoff) 21 апреля 2018 г.

При этом пользователи отмечают, что не могут войти не только на сайт поисковой системы, но также на почту Google и связанные с ним ресурсы.

Проблемы с работой Google в России показывал и мониторинговый сайт downdetector.com. По его данным, основные проблемы возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске и Красноярске.

Гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин на своей странице в Facebook сообщил о блокировке ряда IP-адресов Google.

Официальных комментариев Роскомнадзора о том, ведомство блокировало эти IP-адреса, пока не поступало.

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