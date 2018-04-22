Пытаясь заблокировать Telegram, в России забанили Google
Об этом пишет РБК.
У пользователей в России в ночь на 23 апреля появились проблемы с доступом к сайту Google. По их словам, после полуночи они не смогли зайти на основную страницу поисковой системы.
Узнать о блокировке РКН'ом https://t.co/yaNwtASDie из telegram - есть в этом ирония pic.twitter.com/YmNM2tymfv— Roy Zergoff (@RoyZergoff) 21 апреля 2018 г.
При этом пользователи отмечают, что не могут войти не только на сайт поисковой системы, но также на почту Google и связанные с ним ресурсы.
Проблемы с работой Google в России показывал и мониторинговый сайт downdetector.com. По его данным, основные проблемы возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске и Красноярске.
Гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин на своей странице в Facebook сообщил о блокировке ряда IP-адресов Google.
Официальных комментариев Роскомнадзора о том, ведомство блокировало эти IP-адреса, пока не поступало.
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- Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.
- 16 апреля 2018 года Российские провайдеры в понедельник, 16 апреля, начали блокировать мессенджер Telegram на территории России.
- В рамках ограничения доступа к Telegram ведомством было заблокировано более 15 миллионов IP-адресов, через которые жители России могли пользоваться мессенджером. В частности, был закрыт доступ почти до половины IP-адресов сервиса Amazon.
- При этом основатель и владелец компании, владеющей Telegram, Павел Дуров, на своей странице в Instagram заявил, что сервис "остается доступным для большинства жителей России