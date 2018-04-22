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Пытаясь заблокировать Telegram, в России забанили Google

Пользователи сети сообщили о проблемах с доступом к сайту Google в России. Сбой подтверждают и данные мониторинговых сайтов

Об этом пишет РБК.

У пользователей в России в ночь на 23 апреля появились проблемы с доступом к сайту Google. По их словам, после полуночи они не смогли зайти на основную страницу поисковой системы.

При этом пользователи отмечают, что не могут войти не только на сайт поисковой системы, но также на почту Google и связанные с ним ресурсы.

Проблемы с работой Google в России показывал и мониторинговый сайт downdetector.com. По его данным, основные проблемы возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске и Красноярске.

Гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин на своей странице в Facebook сообщил о блокировке ряда IP-адресов Google.

Официальных комментариев Роскомнадзора о том, ведомство блокировало эти IP-адреса, пока не поступало.

Читайте также: Контролировать нельзя, запретить. Как Россия блокирует Telegram и почему это бессмысленно

  • Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.
  • 16 апреля 2018 года Российские провайдеры в понедельник, 16 апреля, начали блокировать мессенджер Telegram на территории России.
  • В рамках ограничения доступа к Telegram ведомством было заблокировано более 15 миллионов IP-адресов, через которые жители России могли пользоваться мессенджером. В частности, был закрыт доступ почти до половины IP-адресов сервиса Amazon.
  • При этом основатель и владелец компании, владеющей Telegram, Павел Дуров, на своей странице в Instagram заявил, что сервис "остается доступным для большинства жителей России
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