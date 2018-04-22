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Протесты в Ереване: полиция задерживает активистов по всему городу и пресекает попытки людей собраться

Полиция Армении проводит впо всему Еревану задержания демонстрантов, которые протестуют против утверждения Сержа Саргсяна на посту премьер-министра

Кроме того, как сообщает Интерфакс-Украина, любые попытки скопления и сбора граждан пресекаются правоохранителями.

По предварительным данным полиции, задержаны уже около 100 человек.

Напряженная ситуация на площади Республики в центре Еревана, где собирается основная часть протестующих.

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