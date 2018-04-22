Протесты в Ереване: полиция задерживает активистов по всему городу и пресекает попытки людей собраться
22 апреля, 2018, 14:49
Полиция Армении проводит впо всему Еревану задержания демонстрантов, которые протестуют против утверждения Сержа Саргсяна на посту премьер-министра
Кроме того, как сообщает Интерфакс-Украина, любые попытки скопления и сбора граждан пресекаются правоохранителями.
По предварительным данным полиции, задержаны уже около 100 человек.
Напряженная ситуация на площади Республики в центре Еревана, где собирается основная часть протестующих.
- Ранее сообщалось, что в Ереване был задержан лидер оппозиционного движения Никол Пашинян.
- Перед этим сорвался диалог между премьер-министром страны Сержем Саргсяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном.