 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Появились подробности о воине, который 21 апреля подорвался на фугасе возле Горловки

В субботу, 21 апреля 2018 рорку, в зоне АТО погиб боец 46-го ОБСП "Донбасс-Украина" (54 отдельная мехбригада ВСУ) Сергей Перепелица

Об этом в Facebook сообщил волонтер Святослав Смук.

"Утром 21 апреля на позициях ВСУ вблизи оккупированной Горловки погиб, подорвавшись на фугасе, главный сержант взвода 46-го ОБСП "Донбасс-Украина"(54 бригада) Сергей Перепелица из Бахмута", - написал он.

По данным журналистки Анастасии Федченко, до войны погибший работал кузнецом.

Читайте также: Агрессия России против Украины: объемы потерь и возможности репараций

"Кузнец из Донбасса, который мечтал скорее закончить войну и вернуться к любимому ремеслу.
Мы виделись всего месяц назад, и это было еще одно чудесное знакомство: серьезный мужчина, который с теплом рассказывал о своем Донбассе. Который пошел воевать за землю своего детства", - отмечает она.

Читайте также: Что известно о главе Объединенных сил (ООС) Сергее Наеве: меч от Елизаветы II, воевал за ДАП, имеет брата в Крыму

Ее статью о Перепелице можно прочитать ЗДЕСЬ.

Читайте также: Частное войско Вагнера. История подполковника из Украины, который возглавил личную армию Путина

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

22 апреля, 2018 воскресенье

21 апреля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать