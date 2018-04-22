Появились подробности о воине, который 21 апреля подорвался на фугасе возле Горловки

22 апреля, 2018, 15:45

В субботу, 21 апреля 2018 рорку, в зоне АТО погиб боец 46-го ОБСП "Донбасс-Украина" (54 отдельная мехбригада ВСУ) Сергей Перепелица

Об этом в Facebook сообщил волонтер Святослав Смук.

"Утром 21 апреля на позициях ВСУ вблизи оккупированной Горловки погиб, подорвавшись на фугасе, главный сержант взвода 46-го ОБСП "Донбасс-Украина"(54 бригада) Сергей Перепелица из Бахмута", - написал он.

По данным журналистки Анастасии Федченко, до войны погибший работал кузнецом.

Читайте также: Агрессия России против Украины: объемы потерь и возможности репараций

"Кузнец из Донбасса, который мечтал скорее закончить войну и вернуться к любимому ремеслу.

Мы виделись всего месяц назад, и это было еще одно чудесное знакомство: серьезный мужчина, который с теплом рассказывал о своем Донбассе. Который пошел воевать за землю своего детства", - отмечает она.

Читайте также: Что известно о главе Объединенных сил (ООС) Сергее Наеве: меч от Елизаветы II, воевал за ДАП, имеет брата в Крыму

Ее статью о Перепелице можно прочитать ЗДЕСЬ.

Читайте также: Частное войско Вагнера. История подполковника из Украины, который возглавил личную армию Путина