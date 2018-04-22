Появились подробности о воине, который 21 апреля подорвался на фугасе возле Горловки
Об этом в Facebook сообщил волонтер Святослав Смук.
"Утром 21 апреля на позициях ВСУ вблизи оккупированной Горловки погиб, подорвавшись на фугасе, главный сержант взвода 46-го ОБСП "Донбасс-Украина"(54 бригада) Сергей Перепелица из Бахмута", - написал он.
По данным журналистки Анастасии Федченко, до войны погибший работал кузнецом.
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"Кузнец из Донбасса, который мечтал скорее закончить войну и вернуться к любимому ремеслу.
Мы виделись всего месяц назад, и это было еще одно чудесное знакомство: серьезный мужчина, который с теплом рассказывал о своем Донбассе. Который пошел воевать за землю своего детства", - отмечает она.
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Ее статью о Перепелице можно прочитать ЗДЕСЬ.
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- Напомним, в течение марта 2018 года в зоне АТО погибли 10 украинских военных.
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