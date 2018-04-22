Порошенко назначил председателем Мелитопольского района бывшего "регионала"

22 апреля, 2018, 17:29

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового главу Мелитопольской районной администрации

Руководителем Мелитопольщины стал главврач местной районной больницы Сергей Селевич, сообщает 061.ua.

Порошенко назначил его с 25 апреля с испытательным сроком продолжительностью 3 месяца.

Как отмечает издание, 2016 года ко Дню независимости Украины он был награжден почетным званием "Заслуженный врач Украины". Еще одним интересным фактом из его биографии является, то, что несколько лет назад он баллотировался в Мелитопольский райсовет от Партии регионов.

По данным местного издания Zanoza, 18 апреля 2012 года (на то время главным врачом уже был Селевич) в Мелитопольской ЦРБ украли два аппарата УЗИ общей стоимостью около 600 тыс.грн. На этих аппаратах бесплатно ежедневно проходили обследование около 20-30 пациентов. Сразу после этого инцидента в медучреждении появился частный кабинет УЗИ, оформленный на частного предпринимателя Максима Панферова.

"В сложившейся ситуации, к сожалению, главврач не смог поставить перед администрацией Мелитопольского района вопрос о приобретении нового аппарата УЗИ.... Причастность "заслуженного" к краже аппаратов УЗИ правоохранительными органами не доказана. Нам остается только догадываться и предполагать", - отмечают журналисты.