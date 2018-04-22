Пограничники задержали в Чернобыльской зоне группу сталкеров
22 апреля, 2018, 13:59
Пограничники Житомирского отряда обнаружили в зоне отчуждения группу граждан Украины, которые проникли на запретную территорию незаконно
Как сообщает Госпогранслужба, четверо украинцев были задержаны на окраине населенного пункта Дитятки Киевской области. К зоне отчуждения задержаны попали с целью экстремального туризма.
В отношении правонарушителей составлены административные материалы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению.
- Напомним, в конце февраля прошлого года в Чернобыле разбился белорусский сталкер, который вскарабкался на радиовышку.