 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Пограничники задержали в Чернобыльской зоне группу сталкеров

Пограничники Житомирского отряда обнаружили в зоне отчуждения группу граждан Украины, которые проникли на запретную территорию незаконно

Как сообщает Госпогранслужба, четверо украинцев были задержаны на окраине населенного пункта Дитятки Киевской области. К зоне отчуждения задержаны попали с целью экстремального туризма.

В отношении правонарушителей составлены административные материалы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению.

  • Напомним, в конце февраля прошлого года в Чернобыле разбился белорусский сталкер, который вскарабкался на радиовышку.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

22 апреля, 2018 воскресенье

21 апреля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать