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Под Петербургом школьники постоянно бьют одноклассника за его украинское происхождение

В одной из школ поселка Большая Ижора в Ленинградский области России 12-летнего мальчика бьют сверстники

Причиной называют то, что он родился в Украине. Директор в курсе ситуации, но требует ее не раздувать, сообщает местный ресурс 47news.

Согласно полученной информации, в первой половине дня 17 апреля в кабинете математики школы в Большой Ижоре сверстники избили ученика 6 класса. Удары были нанесены руками и ногами по голове. На видео можно разглядеть, как часть школьников снимает происходящее на телефоны с разных ракурсов.

Как выяснилось, ребенок систематически возвращается домой избитый. Причиной называют его происхождения – мальчик родился в Ивано-Франковской области. Якобы его дразнят "хохлом" и "изгоем", хотя в школе он учится с первого класса.

По словам матери мальчика, Наталии, она перебралась в Россию девять лет назад, работает соцработником, муж военнослужащий.

"Мы сыну сказали в драки не ввязываться и не отвечать. Когда он приходил с синяками, то ничего не говорил. Но в тот день вернулся сильно избитым, и я пошла в школу. Там мне показали видео. Дети снимают такое и выкладывают в интернет", - рассказала мать.

По ее словам, сына отправили домой, даже не позвонив ни ей, ни отцу.

"Меня вызвали в школу", - добавила Наталья.

Директор школы призвала журналистов не раздувать ситуацию.

"Давайте не будем раздувать", - заявила директор, услышав вопрос журналистов.

Отмечается, что эту фразу она повторила еще несколько раз.

Внимание! Видео содержит сцены насилия

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