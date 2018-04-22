 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Патриарх Варфоломей запустил процесс создания в Украине поместной церкви

Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви

Об этом в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

По его словам, соответствующее решение принял священный Синод вселенского патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение президента к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине, постановление Верховной Рады в его поддержку, а также соответствующие обращения иерархов украинских православных церквей.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

22 апреля, 2018 воскресенье

21 апреля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать