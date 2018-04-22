Патриарх Варфоломей запустил процесс создания в Украине поместной церкви

22 апреля, 2018, 19:29

Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви

Об этом в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

По его словам, соответствующее решение принял священный Синод вселенского патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение президента к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине, постановление Верховной Рады в его поддержку, а также соответствующие обращения иерархов украинских православных церквей.