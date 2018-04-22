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Оккупанты признали, что количество дорожных аварий в Крыму увеличилось в 2,5 раза

В Крыму отмечается увеличение статистики количества дорожно-транспортных происшествий за последние 5 лет

Об этом сообщил директор подконтрольного российским захватчикам Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Астанкін, передает Крымская служба новостей.

"Если сравнивать с 2012 годом, то в 2017 году количество ДТП с пострадавшими увеличилось в 2,5 раза. Кроме того, количество самих пострадавших увеличилось практически в 3 раза", - сказал Астанкін.

При этом он подчеркнул, что опирается на статистику вызовов "скорой помощи" по полуострову.

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