Оккупанты признали, что количество дорожных аварий в Крыму увеличилось в 2,5 раза

22 апреля, 2018, 19:57

В Крыму отмечается увеличение статистики количества дорожно-транспортных происшествий за последние 5 лет

Об этом сообщил директор подконтрольного российским захватчикам Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Астанкін, передает Крымская служба новостей.

"Если сравнивать с 2012 годом, то в 2017 году количество ДТП с пострадавшими увеличилось в 2,5 раза. Кроме того, количество самих пострадавших увеличилось практически в 3 раза", - сказал Астанкін.

При этом он подчеркнул, что опирается на статистику вызовов "скорой помощи" по полуострову.