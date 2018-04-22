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Новоизбранный президент Черногории: Россия должна уважать наш выбор

Новоизбранный президент Черногории заявил, что его страна готова к нормализации отношений с Россией, но Москва должна уважать выбор Подгорицы в пользу членства в ЕС и НАТО

Об этом он заявил в комментарии российскому информационному агентству "РИА Новости".

"Черногорско-российские отношения определяются многовековой традицией дружбы во все времена. Поэтому мы вместе должны постараться, чтобы так продолжалось и сейчас, когда их нужно сделать более современными. И я на посту президента постараюсь внести в это свой вклад", - сказал Джуканович.

По его мнению, в последние годы произошло "ненужное нарушение отношений между двумя нашими странами".

"И это из-за того, что Черногория после восстановления своей независимости 12 лет назад, в которое и руководство России сделало большой вклад, сделала стратегический выбор в пользу членства в НАТО и ЕС, исходя из своих интересов. Об этом с самого начала знали и в Москве. Такой выбор подтвердила и большинство граждан Черногории убедительной поддержкой, которую я получил уже в первом туре президентских выборов 15 апреля ", - отметил президент Черногории.

"Мы ожидаем, чтобы наш выбор на право собственного пути уважали все, особенно те, кого мы традиционно считаем друзьями. Это условие, как недавно сказал и президент России Владимир Путин, для развития отношений на взаимовыгодных началах", - заявил политик.

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Бывший премьер-министр Черногории Мило Джуканович победил на президентских выборах 15 апреля. Мило Джуканович набрал 54% голосов.

Джуканович пять раз занимал пост премьера в 1991-1998, 2003-2006, 2008-2010, 2012-2016 годах, а также был президентом страны с 1998 по 2002 год. Он пообещал, что Черногория станет членом ЕС до истечения пятилетнего срока его пребывания на посту президента.

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