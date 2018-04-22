Немецких социал-демократов впервые возглавила женщина

22 апреля, 2018, 21:34

Впервые за всю 155-летнюю историю Социал-демократической партии Германии эту политическую силу возглавит женщина

Делегаты внеочередного съезда социал-демократов в воскресенье, 22 апреля 2018 года, избрали на пост председателя партии 47-летнюю лидера фракции партии в Бундестаге Андреу Налес, пишет Welt.

Она получила 66,35% голосов и опередила конкурентку - бургомистра города Фленсбург Зимоне Ланге.

Ожидается, что Налес даст партии "новое дыхание".

Кандидатуру Налес на должность лидера СДПГ было предложено после отставки Мартина Шульца в феврале.