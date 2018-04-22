 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Немецких социал-демократов впервые возглавила женщина


фото: haz.de
Впервые за всю 155-летнюю историю Социал-демократической партии Германии эту политическую силу возглавит женщина

Делегаты внеочередного съезда социал-демократов в воскресенье, 22 апреля 2018 года, избрали на пост председателя партии 47-летнюю лидера фракции партии в Бундестаге Андреу Налес, пишет Welt.

Она получила 66,35% голосов и опередила конкурентку - бургомистра города Фленсбург Зимоне Ланге.

Ожидается, что Налес даст партии "новое дыхание".

Кандидатуру Налес на должность лидера СДПГ было предложено после отставки Мартина Шульца в феврале.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

22 апреля, 2018 воскресенье

21 апреля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать