На Сумщине пограничники не дали вывезти из страны 5 тыс. утят
22 апреля, 2018, 22:11
На окраине населенного пункта Обильное, что на Сумщине, пограничники обнаружили в микроавтобусе тысячи живых утят, которых собирались незаконно перевезти через границу
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Правоохранители во время осмотра микроавтобуса Ford украинской регистрации зафиксировали несоответствие указанных цифр в товарно-сопроводительных документах с реальным количеством птичек в авто.
Так, согласно имеющимся у водителя документам он должен был перевозить 1 тыс. птенцов, в то время как в автомобиле их насчитали 5,6 тыс.
Сейчас выясняются все обстоятельства правонарушения.
Пограничники отмечают, что птенцы переданы компетентным органам для принятия правового решения.