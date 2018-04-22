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На Сумщине пограничники не дали вывезти из страны 5 тыс. утят

На окраине населенного пункта Обильное, что на Сумщине, пограничники обнаружили в микроавтобусе тысячи живых утят, которых собирались незаконно перевезти через границу

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Правоохранители во время осмотра микроавтобуса Ford украинской регистрации зафиксировали несоответствие указанных цифр в товарно-сопроводительных документах с реальным количеством птичек в авто.

Так, согласно имеющимся у водителя документам он должен был перевозить 1 тыс. птенцов, в то время как в автомобиле их насчитали 5,6 тыс.

Сейчас выясняются все обстоятельства правонарушения.

Пограничники отмечают, что птенцы переданы компетентным органам для принятия правового решения.

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