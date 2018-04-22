На должность Гройсмана нет желающих из-за неприглядных показателей экономики, - Магда

22 апреля, 2018, 22:26

Отставки действующего правительства во главе с Владимиром Гройсманом и досрочных парламентских выборов в ближайшее время не будет

Об этом вечером в воскресенье, 22 апреля 2018, заявил политолог Евгений Магда в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"На самом деле, я не думаю, что Гройсман боится отставки. Он осознает, что отставка максимум за полтора года до парламентских выборов будет для него выгодной. В каком смысле? Рейтингово выгодной. У нас любят тех, кого давит власть, даже если этот человек сам был властью", - пояснил эксперт.

Однако, главная причина нежелания Верховной Рады отправлять Гройсмана в отставку, по словам Магды, заключается в текущих "экономических показателях страны".

"Если бы был экономический рост 8-10%, то правительство Гройсмана качали бы так, что стекла бы вылетали из здания Кабинета Министров, потому что многие люди хотели бы на эту должность. Однако сейчас должность премьера, извините, при всем ее весе в парламентско-президентской республике - это чемодан без ручки. Потому что с одной стороны премьера поджимают к тому, чтобы он поддерживал президента, с другой стороны он, как человек неглупый, как по мне осознает что его время на президентских выборах еще не пришло. Но все время маневрировать у него тоже не получится, придется определяться ", - добавил Ма гда.

При этом "играть" вместе с председателем оппозиционной партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко премьер, по мнению политолога, не станет.

"Гройсман сейчас поднимает ставки, демонстрирует собственную значимость, но скорее не в глазах политикума - там люди, которые общаются в узком кругу, они цену друг другу достаточно хорошо знают, - а в глазах рядовых избирателей", - считает Магда.