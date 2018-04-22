Министр обороны Германии призвала к более жесткому курсу в отношении России

22 апреля, 2018, 07:14

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен призвала к более жесткому курсу в отношении России

Об этом сообщает DW.

Как заявила министр в интервью изданию Bild am Sonntag, путем санкций необходимо "настаивать на выполнении Россией данных в Минске обещаний" до тех пор, пока не произойдет смягчения ситуации.

"Президент Путин не ценит слабости", - считает она.

По мнению фон дер Ляйен, улучшению отношений с РФ препятствует ряд факторов: аннексия Крыма, причастности России к ухудшению ситуации на востоке Украины, разрушение сирийского Алеппо в результате бомбардировок российской авиации и защита режима Асада.

"Ключевой проблемой" министр считает "образ врага", необходимый Кремлю, но не Западу. В подобной ситуации важно сохранить готовность к диалогу с Москвой "с позиции единства и силы", считает министр.

"Евросоюзу также необходимо изменить механизм принятия решений, в частности, по вопросам внешней политики. Сейчас для принятия решения потребуется одобрение всех 28 членов ЕС. Однако ситуация в мире иногда требует быстрой реакции, поэтому надо ставить вопрос о возможности принятия Евросоюзом решений простым большинством", - считает фон дер Ляйен.