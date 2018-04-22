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Московский патриархат назвал обращение Рады к Варфоломею превышением власти

УПЦ МП считает обращение президента и Верховной Рады до Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти

Об этом говорится в заявлении отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви (Московского патриархата), опубликованной в субботу вечером.

"Согласно статье 35 Конституции Украины, церковь отделена от государства, а потому вопросы церковной жизни церковь решает самостоятельно", - отмечают в УПЦ МП.

"Украинская Православная Церковь, которая имеет каноническую связь со Вселенским Православием, не обращалась к Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Православной Церкви в Украине и не уполномочивала на это ни Президента, ни депутатов Верховной Рады Украины. В связи с этим упомянутые инициативы является превышением власти, а также вмешательством в церковные дела ", - говорится в заявлении.

Там также выражается обеспокоенность, что предоставление автокефалии православной церкви в Украине "рассматривается как вопрос не только религии, но и геополитики".

"Убеждены, что сфера религиозной жизни не должна становиться предметом политических манипуляций. Не следует смешивать церковные и политические, а тем более геополитические вопросы", - считают в УПЦ МП.

Там утверждают, что всегда выступали за восстановление церковного единства и за единую церковь.

"Однако предложенный и озвученный властями способ достижения единства не соответствует каноническому праву церкви и противоречит законодательству Украины. Ведь власть просит предоставить Томос об автокефалии единой церковной структуре, которой еще не существует. Именно поэтому считаем, что следует сначала преодолеть раскол, восстановить церковное единство, и только после того задавать вопросы об изменении канонического статуса единой православной церкви в Украине ", - говорится в заявлении.

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В УПЦ МП добавили, что "священноначалия Украинской Православной Церкви имеет постоянные контакты с священноначалием Вселенского Патриархата".

"Исходя из опыта такого общения, у нас нет оснований предполагать, что Вселенский Патриархат может совершить действия, которые помешали единству церкви как на локальном, так и на мировом уровне", - говорится в заявлении.

В УПЦ МП также утверждают, что Константинопольский патриархат, как и все другие поместные православные церви, не считает УПЦ КП и УАПЦ полноценными церквями, о чем свидетельствует не признание действительности священства этих двух структур.

  • Как сообщалось, 17 апреля президент Петр Порошенко собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.
  • 19 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.
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