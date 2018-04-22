Кремль придумал и распространял 8 фальшивых версий катастрофы рейса МН17, каждая из которых обвиняла Украину, - The Times

22 апреля, 2018, 15:07

Российская власть сознательно распространяла ложные версии катастрофы самолета малайзийских авиалиний МН17

Об этом сообщает Тыждень со ссылкой на британское издание The Times.

Отмечается, что указанные данные были получены из электронной почты советника президента РФ Владислава Суркова сообществом украинских киберактивистов, известных как Украинский киберальянс, в рамках акции #SurkovLeaks и обработаны международным волонтерским сообществом InformNapalm.

В частности, в Кремле руководили распространением 8 разных фейковых версий, которые все содержали обвинения украинской стороны.

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Например, одна из версий сравнивала сбитый самолет с убийством герцога Фердинанда, и утверждала, что катастрофа должна была быть использована украинской стороной для развязывания конфликта мирового масштаба.

Как отмечается, подобный документ у пропагандистов Путина появился через неделю после катастрофы.

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Такое поведение Кремля похоже на действия после отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери и газовой атаки в сирийском городе Дума. Отмечается, что после этих событий через российские масс-медиа были распространены 31 различная версия.

В свою очередь Кремль заявил, что материалы акции #SurkovLeaks были сфабрикованы.

Все материалы акции #SurkovLeaks можно найти по ссылкам: первая часть, вторая и третья.