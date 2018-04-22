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КОРД схватил в Львове банду из 6 рэкетиров

Во Львове правоохранители задержали группу злоумышленников, которые, применяя физическое насилие и угрозы, требовали у 41-летнего львовянина $20 тыс.

К проведению операции были привлечены бойцы спецподразделения КОРД. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, передает отдел коммуникации полиции Львовской области

В состав преступной группировки входило 6 мужчин в возрасте 29-51 лет и 19-летняя девушка. Один из них - житель Запорожской области, остальные - жители Львовщины.

Задержали злоумышленников 21 апреля во время получения ими части денег в сумме $7 тыс.

5 из них задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, им сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 (разбой) и ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Вскоре суд изберет задержанным меру пресечения. Продолжается досудебное расследование.

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