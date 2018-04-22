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Количество погибших в результате взрыва в Кабуле возросло до 31

Министерство здравоохранения Афганистана сообщило о росте количества погибших в результате теракта в Кабуле до 31

Об этом сообщил спикер министерства Вахид Майрох, сообщает TOLO News.

Ранения в ходе атаки получили более 50 человек. Их доставили в больницы Кабула.

По словам Вайроха, медики вместе с правоохранителями работают над идентификацией погибших.

Как сообщалось, взрыв произошел в центре выдачи документов и регистрации избирателей в районе Дашт-е-Барчи около 10 утра.

По данным полиции, террорист-смертник активировал взрывное устройство на входе в административное здание.

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