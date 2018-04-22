Канада выделила 750 тысяч долларов на образовательный проект о Голодоморе

22 апреля, 2018, 13:28

Правительство провинции Онтарио предоставило трехлетний грант в размере 750 тысяч долларов на поддержку Национального образовательного тура о Голодоморе

Об этом сообщил депутат провинциального парламента Онтарио Иван Бейкер в своем Twitter.

"Если следующие поколения будут понимать уроки Голодомора, осознавать, как случаются геноциды, то мы сможем предотвратить повторение таких трагедий в будущем", - цитирует Укринформ слова Бейкера.

Агентство отмечает, что деньги будут выделены Канадско-украинскому фонду, который основал образовательный тур в 2015-м году. Этот проект включает "передвижной класс" - специально обустроенный автобус с интерактивным оборудованием, который путешествует образовательными учреждениями Канады с целью донесения правды о трагических событиях 1932-1933 рр. в Украине.

За последние три года "передвижной класс" посетили более 25 тысяч канадцев, включая более 18 тысяч студентов и преподавателей.