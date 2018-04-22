Донецкая фильтровальная станция возобновила работу
22 апреля, 2018, 18:15
Донецкая фильтрационная станция возобновила работу, работы по инсталляции оборудования продолжались с утра 22 апреля
Об этом в Facebook заявил руководитель местной военно-гражданской администрации области Павел Жебривский.
"Как докладывают мне оперативные службы, по состоянию на сейчас уже запустили насосы и резервуары наполняют водой ДФС. После этого вода будет закачиваться на Авдеевку - к вечеру централизованная подача воды городу должна быть восстановлена", – написал Жербівський.
- 18 апреля предприятие "Вода Донбасса" сообщило об остановке работы фильтровальной станции, в результате чего, по его данным, без водоснабжения остались Авдеевка, частично Донецк и Ясиноватая, а также поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое.
- ДФС расположена на линии соприкосновения между Ясиноватой и Авдеевкой и обеспечивает водой около 300 тысяч потребителей как на подконтрольной, так и на оккупированной территории Донбасса.
- С лета 2014 года Донецкая фильтровальная станция неоднократно оказывалась под огнем, в связи с чем ее работа прекращалась.