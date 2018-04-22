Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

22 апреля, 2018, 18:15

Донецкая фильтрационная станция возобновила работу, работы по инсталляции оборудования продолжались с утра 22 апреля

Об этом в Facebook заявил руководитель местной военно-гражданской администрации области Павел Жебривский.

"Как докладывают мне оперативные службы, по состоянию на сейчас уже запустили насосы и резервуары наполняют водой ДФС. После этого вода будет закачиваться на Авдеевку - к вечеру централизованная подача воды городу должна быть восстановлена", – написал Жербівський.