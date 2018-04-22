 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

Донецкая фильтрационная станция возобновила работу, работы по инсталляции оборудования продолжались с утра 22 апреля

Об этом в Facebook заявил руководитель местной военно-гражданской администрации области Павел Жебривский.

"Как докладывают мне оперативные службы, по состоянию на сейчас уже запустили насосы и резервуары наполняют водой ДФС. После этого вода будет закачиваться на Авдеевку - к вечеру централизованная подача воды городу должна быть восстановлена", – написал Жербівський.

  • 18 апреля предприятие "Вода Донбасса" сообщило об остановке работы фильтровальной станции, в результате чего, по его данным, без водоснабжения остались Авдеевка, частично Донецк и Ясиноватая, а также поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое.
  • ДФС расположена на линии соприкосновения между Ясиноватой и Авдеевкой и обеспечивает водой около 300 тысяч потребителей как на подконтрольной, так и на оккупированной территории Донбасса.
  • С лета 2014 года Донецкая фильтровальная станция неоднократно оказывалась под огнем, в связи с чем ее работа прекращалась.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

22 апреля, 2018 воскресенье

21 апреля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать