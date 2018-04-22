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Десятки тысяч венгров протестовали против контроля Орбана над СМИ

Десятки тысяч венгров в субботу протестовали в Будапеште против контроля власти над СМИ

Они считают, что это помогло действующему премьеру Виктору Орбану получить убедительную победу на парламентских выборах в апреле, сообщает Reuters.

Митинг в Будапеште стал вторым массовым протестом против Орбана с момента выборов 8 апреля.

В посте в Facebook перед митингом организаторы заявили, что государственные СМИ превращены в "машину пропаганды" Орбана.

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"Наша главная цель - лишить "Фидес" контроля над общественными СМИ. Но оппозиционные партии также имеют задачи, поскольку они также ответственны за нынешнюю ситуацию", - заявили организаторы.

"Вместе с ними мы должны бороться за новый, справедливый и честный закон о выборах и расследования дел о коррупции", - добавляют они.

  • Протестующие собрались у парламента, размахивая национальными флагами и флагами ЕС.
  • На том же месте в прошлую субботу десятки тысяч людей протестовали против несправедливой избирательной системы.
  • 8 апреля в Венгрии прошли всеобщие выборы, дату которых в январе 2018 года определил президент страны Янош Адер.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его партия "Фидес" одержали победу во время всеобщих выборов 8 апреля.
  • В Европейском парламенте представили проект постановления о санкции против Венгрии за нарушение этой страной основных ценностей Евросоюза.
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