Десятки тысяч венгров протестовали против контроля Орбана над СМИ

22 апреля, 2018, 08:12

Десятки тысяч венгров в субботу протестовали в Будапеште против контроля власти над СМИ

Они считают, что это помогло действующему премьеру Виктору Орбану получить убедительную победу на парламентских выборах в апреле, сообщает Reuters.

Митинг в Будапеште стал вторым массовым протестом против Орбана с момента выборов 8 апреля.

В посте в Facebook перед митингом организаторы заявили, что государственные СМИ превращены в "машину пропаганды" Орбана.

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"Наша главная цель - лишить "Фидес" контроля над общественными СМИ. Но оппозиционные партии также имеют задачи, поскольку они также ответственны за нынешнюю ситуацию", - заявили организаторы.

"Вместе с ними мы должны бороться за новый, справедливый и честный закон о выборах и расследования дел о коррупции", - добавляют они.