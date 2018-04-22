Армения: во время субботних протестов в Ереване полиция задержала 102 человек

22 апреля, 2018, 07:34

В субботу в рамках протестов против премьер-министра Сержа Саргсяна полиция Армении задержала 102 человек

Об этом со ссылкой на пресс-службу армянской полиции сообщает News.am.

Протестное шествие в разных частях Еревана продолжается с утра. Периодически демонстранты перекрывают улицы. В субботу после обеда они находятся на полностью заблокированном проспекте Маштоца - центральной артерии Еревана.

Премьер-министр Серж Саргсян сегодня призвал оппозиционного депутата и организатора протестов Никола Пашиняна к диалогу. Пашинян ответил на предложение Саргсяна, что готов обсуждать только вопрос его отставки.

Акции протеста против Саргсяна в Ереване проходят с 13 апреля. Участники акций периодически проводят митинги, шествия, перекрывают улицы, пытаются помешать работе государственных органов.

Полиция ежедневно задерживает десятки протестующих, большинство из которых вскоре отпускает.