8-классник из Мариуполя изобрел экономный смарт-бойлер

22 апреля, 2018, 21:15

Мариуполец Кирилл Стрельбицкий представил уникальный смарт-бойлер, который может экономить до 30% электроэнергии на нагреве воды

Устройством можно управлять из любой точки мира с помощью Wi-Fi, передает MRPL.city.

Семья Стрельбицкого за год пользования смарт-бойлером смогла сэкономить 1,5 тыс. грн.

"Идея возникла после того, как у нас часто перегорал тен и были большие расходы на электроэнергию. И отец, инженер-механик, дал мне задание - сделать такое устройство, которое бы контролировало работу бойлера. Мне интересна радиоэлектроника, и я вижу себя в ней . И уже больше года смарт-бойлер работает стабильно Мой проект Smart Boiler позволяет экономить электроэнергию, затрачиваемую бойлером при нагревании воды, до 30%", - рассказал 8-классник.

По словам юного разработчика, изобретение состоит из трех частей - аппаратной, облачного сервиса, который включает веб-сайт, и приложения для Android. Экономить же удается за счет вычислений, которые выдаются сайтом и подсказанного в результате оптимального режима работы бойлера.

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"На сайте можно задавать режим, он передается на устройство через Wi-Fi и выполняет его. Контролировать это можно из любой точки мира при наличии интернета. Есть разумные бойлеры, но они дорогие и их функционал намного ниже, чем у моего устройства. Проанализировав расходы на электроэнергию за год, я выяснил, что 50% из них идет на водонагреватель, который потребляет 3285 кВт или 5518 грн ", - сообщил Стрельбицкий.

Он уверен, что его Smart Boiler будет интересен не только обычным потребителям, но и владельцам мини-пансионатов, спортклубов и гостиниц. Чтобы установить этот экономный прибор, необходимо снять крышку бойлера, что нарушит его гарантийный срок, поэтому изобретение школьника подойдет тем, чей бойлер уже не на гарантии. Стоимость смарт-бойлера составляет 1350 грн.

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"Хотелось бы его представить инвесторам, потому что это шанс получить вложения в проект и начать его продвижение", - говорит изобретатель-любитель.

Кирилл планирует доработать проект, изготовить первые 50 таких устройств, выйти с ним на всеукраинские просторы и создать сообщество пользователей устройства.

Свою разработку 13-летний ученик УВК № 27 представил на фестивале стартапов Up Fest 2018, который состоялся в его городе в марте.