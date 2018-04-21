Железная дорога в "Борисполе" станет подземной

21 апреля, 2018, 08:56

Проект железнодорожного сообщения аэропорта "Борисполь" с Киевом предусматривает, что железнодорожная линия возле терминала D будет уходить под землю

Об этом сообщил гендиректор аэропорта Павел Рябикин в интервью порталу ЦТС.

"Линия железной дороги будет проходить между забором аэропорта и подъездной дорогой. Вокзал будет находиться в торце терминала D, с левой стороны, если стоять лицом к терминалу. Платформа будет соединена крытой галереей с терминалом. Пассажиры смогут пешком дойти до терминала за 2,5 минуты", - сказал Рябикин.

"Это первый этап проекта. На втором этапе предусмотрено, что возле терминала D будет съезд, где железнодорожная линия будет идти под землю и направляться к новым терминалам. Это далекая перспектива, когда терминал D соединится галереями с терминалами B и F", - добавил он.

Он добавил, что работы должны начаться 1 июня, а за реализацию проекта отвечает "Укрзализныця".