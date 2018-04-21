Во Франковске пьяный священник за рулем "Шкоды", убегая от полиции, столкнулся с грузовиком

21 апреля, 2018, 17:52

В четверг, 21 апреля, около 21:00 на перекрестке улиц Грушевского - Василиянок в Ивано-Франковске водитель "Шкоды" не остановился по требованию патрульных

Полицейские задержали водителя, им оказался священник из Калуша 1975 г.р.

Событие квалифицировано как ДТП с пострадавшими, поскольку пострадала пассажирка «Шкоды».

Водитель имел признаки алкогольного опьянения. Он прошел проверку на состояние опьянения в медучреждении, где зафиксировали 1,19 промилле алкоголя в крови.

В ДТП пострадала 35-летняя пассажирка виновника ДТП, ее госпитализировали с предварительным диагнозом черепно-мозговой травмы.

По данным Франковского портала Курс, мужчину звать Сергей Бусел и он правит в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы УГКЦ в селе Пийло Кольского района.

Как напоминает издание, это уже первый подобный случай в городе за последнее время.

27 декабря в Ивано-Франковске на улице Иоанна Павла II "Мерседес" Е-класса въехал в микроавтобус "Фольксваген Каравелла". Виновник ДТП попытался скрыться от патрульных, но его догнали в 300 м от места аварии. За рулем "Мерседеса" был нетрезвый священник Андрей Дмитрук. Через три месяца батюшка явился в суд только один раз и объяснил судье, что принимал сердечные капли, когда совершил ДТП.

Городенковский районный суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП. Однако фактической ответственности за нарушение священнику удалось избежать. Суд постановил на основании ст. 38 КоАП дело об административном правонарушении по Дмитруку закрыть в связи с истечением сроков наложения административного взыскания.