Венгрия раздала на Закарпатье более 100 тысяч паспортов, – МИД

21 апреля, 2018, 14:32

По разным данным, в том числе венгерским, на Закарпатье выдано более 100 тысяч венгерских паспортов

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

По его словам, эти паспорта выдавались в основном до момента получения Украиной безвизового режима и привлекательность этого паспорта была практичной.

"Можно было беспроблемно пересекать границу, устраиваться на работу в Венгрии и дальше", - отметил Боднар.

Заместитель министра выразил уверенность, что немало людей с венгерскими паспортами уехали на работу в другие страны ЕС.

"По разным оценкам, от 30 до 40 тысяч трудоспособных украинских граждан венгерского происхождения выехали в другие государства Европы. Фактически и Венгрия, и Украина их потеряли... Поехали туда, где большие зарплаты. А сейчас зарплаты в той же Словакии, в определенных районах, или в Австрии, или в Германии значительно выше, чем в Венгрии", - добавил он.