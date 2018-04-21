В зоне АТО поставили "глушилки российской пропаганды"

21 апреля, 2018, 07:52

В зоне проведения антитеррористической операции, вдоль линии разграничения, установили специальные радиопередатчики, которые блокируют российское пропагандистское вещание на Донбассе

Об этом во время совещания по вопросам противодействия информационной агрессии РФ в четверг заявил президент Петр Порошенко.

По его словам, важным элементом гибридной войны России против Украины являются не только военные действия и экономическое давление, но и распространение пропаганды и фейковых новостей

"Мы не можем быть безопасными, нужно подготовить соответствующую реакцию со стороны украинского государства на такие угрозы и вызовы, которые мы сегодня видим. В первую очередь эта "отрава" действует с оккупированной территории, с востока нашей страны", - сказал Порошенко.

Он отметил, что для того, чтобы предотвратить распространение антиукраинского вещания на территории Донецкой и Луганской областей, а также в Харьковской и Запорожской, были разработаны и установлены вдоль всей линии разграничения специальные радиопередатчики, которые блокируют российские СМИ.

Порошенко уточнил, что радиопередатчики позволят улучшить сигнал для украинских вещателей, которые "привиты" от российской пропаганды.

"Что важно, эта система позволяет выборочно блокировать аналоговые, цифровые и спутниковые телерадиоканалы, распространяющие сепаратистскую и пророссийскую пропаганду, и одновременно не мешать работе украинского телерадиоэфира", – отметил Секретарь СНБО Украины.

Турчинов сообщил, что испытания прошли успешно: российские телеканалы и медиа боевиков "были надежно заблокированы, а украинские без каких-либо препятствий уверенно принимались телерадиоприемниками". По словам руководителя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Леонида Евдоченко, после завершения испытаний системы нужно до четырех месяцев для ее развертывание вдоль всей линии разграничения.

Евдоченко продемонстрировал, как работает система, отметив, что с запуском данной системы под названием "информационная защита" попадают украинцы, которые проживают в 150 населенных пунктах Донбасса.

Он пояснил, что система блокирует аналоговые, цифровые телевизионные сигналы, которые поступают из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, в частности, блокируется более 40 каналов российского и сепаратистского телевидения.

Подытоживая, Порошенко добавил, что в настоящее время требует детального изучения вопрос, как с помощью соцсетей и интернета противодействовать российской агрессии, сохраняя свободу слова.

Также он поблагодарил иностранных партнеров, которые предоставили оборудование, отметив, что это так же важно, как и передача Украине летального оружия.