В Севастополе сожгли 110 кг украинских сыров

21 апреля, 2018, 19:45

Во временно захваченном Севастополе во время проверки мест хранения и реализации продуктов было выявлено почти 110 кг сыров, запрещенных к ввозу в Россию

Об этом сообщает пресс-служба незаконного "Крымского управления" оккупационного Россельхознадзора.

"Был установлен факт хранения и реализации продукции, запрещенной к ввозу в РФ. Государственные инспекторы обнаружили сыры в ассортименте производства Германии, Украины общим весом 109,515 кг", - рассказали в ведомстве.

Владелец якобы не предоставил на продукцию документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. Более того, на самом товаре отсутствовала маркировка на русском языке.

Как отмечается, данная продукция поступила с материковой Украины.

"Потенциально опасная для потребления продукция была изъята из оборота и уничтожена путем сжигания", - отметили в пресс-службе.