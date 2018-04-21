В Севастополе сожгли 110 кг украинских сыров
21 апреля, 2018, 19:45
Во временно захваченном Севастополе во время проверки мест хранения и реализации продуктов было выявлено почти 110 кг сыров, запрещенных к ввозу в Россию
Об этом сообщает пресс-служба незаконного "Крымского управления" оккупационного Россельхознадзора.
"Был установлен факт хранения и реализации продукции, запрещенной к ввозу в РФ. Государственные инспекторы обнаружили сыры в ассортименте производства Германии, Украины общим весом 109,515 кг", - рассказали в ведомстве.
Владелец якобы не предоставил на продукцию документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. Более того, на самом товаре отсутствовала маркировка на русском языке.
Как отмечается, данная продукция поступила с материковой Украины.
"Потенциально опасная для потребления продукция была изъята из оборота и уничтожена путем сжигания", - отметили в пресс-службе.