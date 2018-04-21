В ООН подсчитали количество жертв на Донбассе среди гражданских

21 апреля, 2018, 10:19

За четыре года войны на Донбассе погибли более 2500 гражданских

Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OSHA).

"Более 2540 гражданских лиц погибли и 9 тысяч получили ранения в результате боевых действий на востоке Украины 4 года назад. Количество погибших увеличивается почти каждый день", - отметили в УКГВ.

Как отметил координатор ООН в Украине, постоянный представитель ПРООН Нил Уокер, в результате конфликта в Украине 4,4 млн. человек оказались в тяжелой гуманитарной ситуации.

По его словам, объем гуманитарной помощи для пострадавших жителей Донбасса на 2018 год должен составить 187 млн долларов, что позволит удовлетворить потребности не менее 2,3 млн человек, однако пока собрано не более 3% от указанной суммы.

Уокер призвал государства-члены ООН "срочно помочь в устранении этого 97% -ного дефицита финансирования".

"То, о чем мы просим, составляет менее 1% от глобальных гуманитарных потребностей. Люди, которые пострадали в результате вооруженного конфликта на востоке Украины, нуждаются в нашей поддержке", - заявил он.

"Я продолжаю призывать стороны конфликта принимать все необходимые меры для соблюдения международного гуманитарного права - гражданские лица и инфраструктура должны быть защищены. Единственным решением кризиса на востоке Украины является мир. Мы не хотим отмечать последующие годовщины конфликта, который продолжается", - заявил Уокер.