В Николаеве на патрульного напал водитель "Газели" и двое его пассажиров

21 апреля, 2018, 21:11

В Николаеве в субботу, 21 апреля, водитель "Газели" и его трое пассажиров напали на патрульного полицейского

Происшествие произошло на улице Крылова в Заводском районе Николаева, сообщает 0512.

Во время патрулирования сотрудники полиции заметили автомобиль "Газель", который "нарезал" круги возле жилых домов.

Патрульные остановили автомобиль, а когда полицейский подошел к "Газели", водитель и двое пассажиров напали на патрульного.

Нападавших задержали и доставили в Заводский отдел полиции для выяснения обстоятельств конфликта.