В Николаеве на патрульного напал водитель "Газели" и двое его пассажиров
21 апреля, 2018, 21:11
В Николаеве в субботу, 21 апреля, водитель "Газели" и его трое пассажиров напали на патрульного полицейского
Происшествие произошло на улице Крылова в Заводском районе Николаева, сообщает 0512.
Во время патрулирования сотрудники полиции заметили автомобиль "Газель", который "нарезал" круги возле жилых домов.
Патрульные остановили автомобиль, а когда полицейский подошел к "Газели", водитель и двое пассажиров напали на патрульного.
Нападавших задержали и доставили в Заводский отдел полиции для выяснения обстоятельств конфликта.
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