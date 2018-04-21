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В Николаеве на патрульного напал водитель "Газели" и двое его пассажиров

В Николаеве в субботу, 21 апреля, водитель "Газели" и его трое пассажиров напали на патрульного полицейского

Происшествие произошло на улице Крылова в Заводском районе Николаева, сообщает 0512.

Во время патрулирования сотрудники полиции заметили автомобиль "Газель", который "нарезал" круги возле жилых домов.

Патрульные остановили автомобиль, а когда полицейский подошел к "Газели", водитель и двое пассажиров напали на патрульного.

Нападавших задержали и доставили в Заводский отдел полиции для выяснения обстоятельств конфликта.

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