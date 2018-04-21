В Москве окончательно прекратила работу украинская библиотека

21 апреля, 2018, 16:37

В Москве окончательно прекратила существование Библиотека украинской литературы

Об этом сообщает УНИАН.

"С фасада здания, где располагалась библиотека, исчезла вывеска. По словам местных жителей, еще неделю назад она висела на доме по адресу улица Трифоновская, 61", - говорится в сообщении.

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Также заблокирован сайт библиотеки. При попытке зайти на сайт по адресу mosbul.ru появляется надпись:

"Извините, но сейчас сайт закрыт на реконструкцию".

По данным агентства, здание библиотеки передали Департаменту спорта Москвы, там разместят Центр развития туризма российской столицы.