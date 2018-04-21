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В Меджлисе отреагировали на предложение Киева лишить гражданства жителей Крыма за участие в "выборах"

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что законопроект о лишении гражданства жителей аннексированного РФ Крыма, которые принимают участие в российских выборах, необходимо доработать

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Некоторые новые положения, предложенные в проекте, в частности, относительно вопросов, которые могут служить основаниями для потери гражданства Украины, вызовут обоснованное возмущение у жителей временно оккупированного Крыма.

Речь идет о том, что основаниями для потери гражданства могут стать действия, совершенные человеком в результате принуждения со стороны оккупантов. Например, обязательный призыв российскими оккупантами молодого человека, проживающего в Крыму, на срочную службу.

Или участие под страхом увольнения с работы в незаконных выборах, проводимых российской оккупационной властью", - подчеркнул Чубаров.

Одновременно он подчеркнул, что не стоит впадать в отчаяние и "разгонять зраду".

"Уверен, что при рассмотрении данного законопроекта в Комитетах и на сессии ВР все предложенные нормы будут приведены в соответствие с принципиальными подходами государства, определенными в действующем Законе Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", - отметил Чубаров.

"В работе Комитета ВР Украины по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, который определен главным при рассмотрении данного законопроекта, практикуется широкое участие правозащитников и представителей общественных организаций", - добавил глава Меджлиса.

  • Как сообщалось, президент Петр Порошенко внес в парламент законопроект, согласно которому получение российского гражданства жителями Крыма в результате противоправных действий оккупационной администрации (российских государственных органов и подконтрольных самопровозглашенных органов, узурпировали власть) не будет считаться добровольным.
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