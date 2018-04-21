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В Киеве прогремел взрыв на спортивной площадке

В Днепровском районе города Киева утром в субботу, 21 апреля 2018 года, произошел взрыв на площадке для спортивных занятий

Никто не пострадал, передает Еспресо.TV.

Полиция изъяла на месте происшествия остатки самодельного управляемого устройства.

По словам пресс-секретаря полиции Киева Оксаны Блищик, опасный предмет заметили местные жители - он висел на металлической перекладине, прикрытый одеялом.

Люди сразу позвонили в полицию.

Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч.1. ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) УК Украины.

Лицам, которые установили взрывчатку, грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

 

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