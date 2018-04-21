В Киеве прогремел взрыв на спортивной площадке
21 апреля, 2018, 15:55
В Днепровском районе города Киева утром в субботу, 21 апреля 2018 года, произошел взрыв на площадке для спортивных занятий
Никто не пострадал, передает Еспресо.TV.
Полиция изъяла на месте происшествия остатки самодельного управляемого устройства.
По словам пресс-секретаря полиции Киева Оксаны Блищик, опасный предмет заметили местные жители - он висел на металлической перекладине, прикрытый одеялом.
Люди сразу позвонили в полицию.
Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч.1. ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) УК Украины.
Лицам, которые установили взрывчатку, грозит наказание до 7 лет лишения свободы.